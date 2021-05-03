Фируза Шарипова сохранила свою позицию в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова сохранила вторую строчку в обновленном рейтинге WBA. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) — одна из четырех ведущих международных организаций по профессиональному боксу. Главным поясом в легком весе среди женщин по-прежнему владеет абсолютная чемпионка мира Кэти Тейлор из Ирландии. Фируза опережает популярную бельгийку Дельфин Персун, которая дважды проигрывала Тейлор, олимпийскую чемпионку из Франции Эстель Мосли (6-е место) и вчерашнюю соперницу ирландки Наташу Джонас (11-я строчка).

Джонас провела с Тейлор довольно равный бой и уступила с минимальным счетом: 96-95, 96-94, 96-95. Гарантированные гонорары составили: Тейлор — 1,38 миллиона долларов, а Джонас — 485 тысяч. До поражения от абсолютной чемпионки англичанка занимала четвертую позицию в рейтинге WBA, а Шарипова по-прежнему находилась на втором месте.

Фируза Шарипова также претендует на встречу с абсолютной чемпионкой.