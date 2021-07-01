Фируза Шарипова сохранила первую строчку в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова сохранила первую строчку в обновленном рейтинге WBA. Об этом сообщили в пресс-службе спортсменки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) — старейшая международная ассоциация профессионального бокса. Является одной из четырех ведущих организаций (помимо IBF, WBC и WBO), санкционирующих боксерские поединки мирового уровня. Главным поясом в легком весе среди женщин по-прежнему владеет абсолютная чемпионка мира Кэти Тейлор из Ирландии. Шарипова второй месяц подряд находится на первой строчке, что делает ее обязательным претендентом для защиты Тейлор.

Если бой Фирузы Шариповой против Кэти Тейлор состоится и ей удастся одержать победу, она соберет все четыре пояса чемпиона мира по основным версиям и это станет новым рекордным достижением для Казахстана. В копилке самого известного казахстанского боксера Геннадия Головкина было только три основных титула. На протяжении всей своей профессиональной карьеры Шарипова заявляла, что ее главная цель — стать абсолютной чемпионкой мира.