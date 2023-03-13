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Фируза Шарипова проведет титульный бой в Таразе

13 Марта 2023, 20:10
Фируза Шарипова проведет титульный бой в Таразе Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана рассказала, что бой против чемпионки Малави Рут Чисейл, за титул WBC Silver состоится 20 мая. Он пройдет в родном городе Фирузы Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победитель станет обязательным претендентом на бой с Кэти Тейлор за титул абсолютной чемпионки мира.

Рут Чисейл является чемпионкой Малави и одной из лидеров мирового рейтинга среди женщин боксеров. Провела 14 боев, 12 из которых выиграла, 7 боев победила нокаутом, последний бой прошел 26 декабря, где она также победила нокаутом.


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