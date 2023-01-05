Фируза Шарипова проведет бой за титул с чемпионкой

5 Января 2023, 18:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Менеджер чемпионки мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский сообщил, что свой следующий бой Фируза проведет весной 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По данным пресс-службы спортсменки, весной 2023 года, Фируза проведет свой следующий 10 раундовый бой против соперницы из Малави Рут Чисейл за один из самых престижных титулов. Она является чемпионкой Малави и одной из лидеров мирового рейтинга среди женщин боксеров. Провела 14 боев, 12 из которых выиграла, семь боев победила нокаутом, последний бой прошел 26 декабря, где она также победила нокаутом.

В ближайшее время Фируза улетает на сборы в Тайланд, где приступит к обще физической подготовке. На данный момент, еще никто из казахстанских боксеров девушек, кроме самой Фирузы, не проводил боев с такими опытными и рейтинговыми соперницами».

Фото: sports.kz