Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Фируза Шарипова проведет бой за титул с чемпионкой

5 Января 2023, 18:16
Фируза Шарипова проведет бой за титул с чемпионкой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Менеджер чемпионки мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский сообщил, что свой следующий бой Фируза проведет весной 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По данным пресс-службы спортсменки, весной 2023 года, Фируза проведет свой следующий 10 раундовый бой против соперницы из Малави Рут Чисейл за один из самых престижных титулов. Она является чемпионкой Малави и одной из лидеров мирового рейтинга среди женщин боксеров. Провела 14 боев, 12 из которых выиграла, семь боев победила нокаутом, последний бой прошел 26 декабря, где она также победила нокаутом.

В ближайшее время Фируза улетает на сборы в Тайланд, где приступит к обще физической подготовке. На данный момент, еще никто из казахстанских боксеров девушек, кроме самой Фирузы, не проводил боев с такими опытными и рейтинговыми соперницами».


Фото: sports.kz


Новости по теме
Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею, претенденты - ФРГ и РК
Два боя с участием Геннадия Головкина номинированы журналом The Ring
Спасатели ВКО пришли на помощь в непогоду тренерам и детям
Теги:
Читайте также
Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею, претенденты - ФРГ и РК
Два боя с участием Геннадия Головкина номинированы журналом The Ring
Спасатели ВКО пришли на помощь в непогоду тренерам и детям
«Барыс» снова проиграл прямому конкуренту и осложнил ситуацию в борьбе за плей-офф КХЛ
Восемь спортсменов из СКО претендуют на участие в летних Олимпийских играх
Сколько призовых заработали лучшие шахматисты мира за 2022 год
Казахстанский боксер впервые вошел в рейтинг IBF
Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК

Лента новостей