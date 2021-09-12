Фируза Шарипова прошла взвешивание перед боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана уложилась в вес перед боем, который она проведет в Нур-Султане 12 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу спортсменки.

Поединок пройдет в весовой категории до 61,235 килограмма. Шарипова уложилась в лимит веса. Ее соперница - россиянка Любовь Белякова - показала на весах на 400 граммов больше, но стороны смогли договориться между собой и обойтись без дополнительных санкций. Также спортсменки провели традиционную дуэль взглядов.

Турнир «Битва кочевников 2» организован промоутерской компанией Suleimen Promotions. Прямая трансляция на телеканале «Хабар» начнется в 16:00 по времени Нур-Султана (в 13:00 по Москве).

Главным событием вечера бокса станет элиминаторный поединок за титул чемпиона мира по версии WBA между казахстанцем Айдосом Ербосынулы и Ленноксом Алленом из Гайаны.