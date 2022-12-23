Фируза Шарипова прошла взвешивание перед боем в боксе

23 Декабря 2022, 02:00

ЧЕЛЯБИНСК. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова прошла процедуру взвешивания перед следующим боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская боксерша легкой весовой категории прошла церемонию взвешивания перед поединком в Челябинске, который она проведет против представительницы Танзании Фериче Машаури (10-6-0, 3 KO) 23-го декабря. В своем инстаграме казахстанка написала, что вес сделан.

Предыдущий поединок в боксе Шарипова провела в декабре прошлого года в Ливерпуле (Великобритания), когда билась за титул абсолютной чемпионки мира против ирландской боксерши Кэти Тэйлор и проиграла.

С декабря прошлого года Фируза решила попробовать свои силы в смешанных единоборствах и одержала две досрочные победы в лиге Octagon.