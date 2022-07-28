28 Июля 2022 20:07

Фируза Шарипова прошла взвешивание и дуэль взглядов перед дебютом в MMA

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29-го июля на турнире Octagon 33 в Алматы свой дебютный бой в MMA проведет чемпионка мира по боксу в легком весе по версиям IBA и WBU Фируза Шарипова из Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей 27-летней казахстанки станет 18-летняя российская девушка-боец смешанных единоборств Карина Ондасынова с рекордом 2-0 в MMA.

Накануне поединка спортсменки прошли церемонию взвешивания и встретились лицом к лицу на дуэли взглядов.

В декабре прошлого года Фируза Шарипова проиграла в титульном бою за пояса по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring ирландке Кэти Тейлор.





Фото: sports.kz







