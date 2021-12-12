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Фируза Шарипова проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира сопернице из Ирландии

12 Декабря 2021 09:22
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Фируза Шарипова проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира сопернице из Ирландии

ЛИВЕРПУЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) провела бой с ирландкой Кэти Тейлор (19-0, 6 КО) в Ливерпуле (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Титульный бой в легком весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли все чемпионские пояса Тейлор: WBC, WBO, WBA, IBF. Этот поединок закончился победой Тейлор, однако лишь единогласным решением судей — Шариповой удалось пройти против абсолютной чемпионки всю дистанцию. В шестом раунде рефери снял с Шариповой один балл.

Таким образом, Кэти Тейлор одержала двадцатую победу в своей профессиональной карьере и успешно защитила звание абсолютной чемпионки мира в легком весе. Фируза Шарипова потерпела второе поражение на профи-ринге. Добавим, что казахстанка не проигрывала больше пяти лет — с ее дебютного боя в профессионалах в мае 2016 года.


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