Фируза Шарипова посвятит свой следующий бой памяти Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка мира в двух весовых категориях по боксу Фируза Шарипова высказалась о своей будущей сопернице Мириам Гутьеррес из Испании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Добавим, что Гутьеррес еще ни разу не проигрывала на профессиональном ринге. В предстоящем поединке на кону будет стоять чемпионский пояс WBO.

«Испанка очень хорошо двигается, очень много боковых ударов. Техничная, опытная, непобежденная. Думаю, она намного сложнее соперник, чем Джемилла Гонтарюк (титульный бой с бельгийкой прошёл в конце 2017 года в Алматы - прим.авт.). Потому что Гонтарюк немного стояла на месте, ей не хватало движений. Испанка выше меня ростом, плюс я буду боксировать в другой весовой категории для себя, она будет и тяжелее. Но я не сомневаюсь в своей команде и в своих силах», - поделилась она, отвечая на вопросы журналистов, на презентации документального фильма о Фирузе.



Изначально поединок должен был пройти в Санкт-Петербурге 4 августа. Теперь поединок перенесен на 8 сентября. В случае победы Шарипова может стать первой в Казахстане чемпионкой мира в трех весовых категориях. Предстоящий бой она планирует посвятить памяти фигуриста Дениса Тена, скончавшегося в больнице от ножевых ранений 19 июля.



«Я прошла несколько этапов сборов, мы готовились на 4 августа в Санкт-Петербурге. Но в последние дни до боя нам сообщили, что бой переносится. Я сразу же вылетела домой, где пробыла пару дней, чтобы немного отдохнуть, чтобы произошёл спад и потом обратно набирать форму. Сейчас прилетела в Астану. Дальше обратно в Москву готовиться к бою», - добавила чемпионка.



Говоря о планах, Фируза Шарипова заявила о своём намерении стать абсолютной чемпионкой мира по профессиональному боксу из Казахстана.



«Я выхожу на ринг, чтобы побеждать. У меня в планах стать абсолютной чемпионкой мира по профессиональному боксу из Казахстана, и я сделаю все для этого», - заключила спортсменка.