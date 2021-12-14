Фируза Шарипова определилась со следующим боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер Фирузы Шариповой Сергей Завилейский рассказал о дальнейших планах после боя за звание абсолютной чемпионки мира с Кэти Тейлор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы планируем добиваться реванша. Также рассматриваем проведение боя с Софьей Очигавой. Фируза хочет больших боев. Она показала, что достойна боксировать с лучшими соперницами. На сегодня лучшие в легком весе - это Кэти Тейлор и Софья Очигава.

Понятно, что просто так Тейлор не согласится на реванш, потому что понимает, что это опасно. Да и команда Кэти уже не будет нас недооценивать. Сейчас мы выбираем версию, по которой будем добиваться обязательной защиты Тейлор против Фирузы.

Думаем, что следующий бой она проведет весной. Пока что в планах отдохнуть. Мы только вчера вернулись в Россию. На днях Фируза улетит домой в Казахстан. А когда ей снимут швы после ударов Тейлор головой, начнем готовиться к следующему бою», - рассказал Сергей Завилейский.

Напомним, что поединок Шарипова - Тейлор прошел в Ливерпуле, Великобритания, в ночь с 11 на 12 декабря. Тейлор победила единогласным решением судей. На кону стояли пояса чемпионки мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring.