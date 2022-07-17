17 Июля 2022 15:15

Фируза Шарипова объявила соперницу по дебютному бою в ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU Фируза Шарипова узнала соперницу по своему дебютному бою в смешанных единоборствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Дебют спортсменки в ММА состоится на турнире Alash Pride 75 в Нур-Султане 30 июля. Как объявила Ф. Шарипова в своих соцсетях, в рамках шоу она сразится против победительницы первенства России по грэплингу и панкратиону Карины Ондасыновой. В смешанных единоборствах она провела два боя, в обоих одержала победы.

Свой последний бой Фируза Шарипова провела в декабре 2021-го года в Ливерпуле (Англия) против ирландки Кэти Тейлор. На кону стояли титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring. Поединок завершился победой ирландки единогласным решением судей.









Фото: www.instagram.com/sharipova_firuza