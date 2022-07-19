19 Июля 2022 19:52

Фируза Шарипова объявила новую дату дебютного боя в ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская чемпионка мира по боксу по версиям IBA и WBU Фируза Шарипова в своем Instagram объявила новую дату дебютного боя в смешанных единоборствах, передает МИА «Казинформ».

«Фируза Шарипова, чье имя широко известно во всем мире, выступит 29 июля на турнире ММА в Алматы. Соперницей прославленной спортсменки станет опытная россиянка Карина Ондасынова (2-0)», - объявила казахстанка.

В декабре прошлого года Шарипова проиграла в титульном бою за пояса по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring ирландке Кэти Тейлор.

Как сообщалось ранее, казахстанская чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU Фируза Шарипова объявила об отмене первого боя по правилам ММА.

Фото: instagram.com/p/CgL8PibPeib/ octagonleague