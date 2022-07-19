Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Фируза Шарипова объявила новую дату дебютного боя в ММА
19 Июля 2022 19:52

Фируза Шарипова объявила новую дату дебютного боя в ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская чемпионка мира по боксу по версиям IBA и WBU Фируза Шарипова в своем Instagram объявила новую дату дебютного боя в смешанных единоборствах, передает МИА «Казинформ».

«Фируза Шарипова, чье имя широко известно во всем мире, выступит 29 июля на турнире ММА в Алматы. Соперницей прославленной спортсменки станет опытная россиянка Карина Ондасынова (2-0)», - объявила казахстанка.

В декабре прошлого года Шарипова проиграла в титульном бою за пояса по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring ирландке Кэти Тейлор.

Как сообщалось ранее, казахстанская чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU Фируза Шарипова объявила об отмене первого боя по правилам ММА.


Фото: instagram.com/p/CgL8PibPeib/ octagonleague

Новости по теме
Казахстанец Кирилл Герасименко победил в 1/16 турнира по настольному теннису
Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае
На турнире по хоккею с мячом в РФ ждут звездный состав из Казахстана
Читайте также
Казахстанец Кирилл Герасименко победил в 1/16 турнира по настольному теннису
На турнире по хоккею с мячом в РФ ждут звездный состав из Казахстана
XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022 пройдут в сентябре 2023 года
Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае
Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США
Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию
Мужская команда Казахстана по баскетболу завершила выступление на Кубке Азии
Рыбакина заявилась на первый турнир после победы на Уимблдоне-2022
Популярное
1 Опасные энергетики и лимонад обнаружили в столичных магазинах
2 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
3 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
4 Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
5 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив