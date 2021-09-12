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    17:44, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Фируза Шарипова нокаутировала соперницу на вечере бокса «Битва кочевников»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (13-1, 7 КО) выступила на вечере бокса «Битва кочевников» в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Фируза Шарипова провела бой с россиянкой Любовью Беляковой, которая является многократной чемпионкой Украины по тайскому боксу, чемпионкой Всемирного турнира в Таиланде, а также обладательницей Кубка России-2020. Для Беляковой это был дебют в профи-боксе. Победу в этом поединке одержала Шарипова — нокаутом во втором раунде.


    Таким образом, Фируза Шарипова выиграла четырнадцатый бой в своей профессиональной карьере. Добавим, что в этом году она уже выходила на ринг — в апреле в четвертом раунде Шарипова нокаутировала россиянку Юлию Чернобородову (0-2).


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