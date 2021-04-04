Фируза Шарипова нокаутировала россиянку и выиграла 13-й бой в профи

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (12-1, 6 КО) провела бой в Казани (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она встретилась с россиянкой Юлией Чернобородовой (0-1). Этот поединок в первом полусреднем весе закончился победой Шариповой техническим нокаутом в четвертом раунде.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала тринадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Юлия Чернобородова потерпела второе поражение на профи-ринге. Добавим, что для Шариповой это был второй бой с Чернобородовой: первый состоялся в марте 2017 года и завершился победой казахстанки единогласным решением судей. Что касается ее соперницы, то, кроме двух этих боев, она на ринг не выходила.