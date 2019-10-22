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Фирмы-однодневки обналичили 1,5 млрд тенге в Актобе

22 Октября 2019 13:04
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Фирмы-однодневки обналичили 1,5 млрд тенге в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуроры выявили 5 фирм-однодневок, зарегистрированных на двух граждан России с целью обналичивания денег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

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«Двое граждан Российской Федерации, нарушив требования миграционного законодательства, без получения визы бизнес-иммигранта, неправомерно зарегистрировали на себя 5 компаний. Через данные компании в течение нескольких лет было обналичено 1,5 млрд тенге. Все компании не имеют реальной возможности исполнения договорных обязательств, отсутствуют активы, имущества, материальные и трудовые ресурсы. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса», - рассказали в пресс-службе.

В целом наблюдается снижение фактов теневого бизнеса. Если в 2018 году на территории Актюбинской области в сфере теневой экономики было зарегистрировано 10 правонарушений по статье 216 Уголовного кодекса (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), то за истекший период текущего года – только 2 правонарушения.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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