Фирмы-однодневки обналичили 1,5 млрд тенге в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуроры выявили 5 фирм-однодневок, зарегистрированных на двух граждан России с целью обналичивания денег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Двое граждан Российской Федерации, нарушив требования миграционного законодательства, без получения визы бизнес-иммигранта, неправомерно зарегистрировали на себя 5 компаний. Через данные компании в течение нескольких лет было обналичено 1,5 млрд тенге. Все компании не имеют реальной возможности исполнения договорных обязательств, отсутствуют активы, имущества, материальные и трудовые ресурсы. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса», - рассказали в пресс-службе.

В целом наблюдается снижение фактов теневого бизнеса. Если в 2018 году на территории Актюбинской области в сфере теневой экономики было зарегистрировано 10 правонарушений по статье 216 Уголовного кодекса (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), то за истекший период текущего года – только 2 правонарушения.