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    12:35, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Финские компании пригласили открывать свои представительства в Казахстане

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    Фото: pixabay.com

    В Астане состоялось 13-е заседание Казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе заседания вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев отметил стабильный уровень торговли между Казахстаном и Финляндией.

    — Двусторонний товарооборот между двумя странами за 2023 год составил 208 млн. долл. США, увеличившись на 3% по сравнению с 2022 годом. Экспорт из Республики Казахстан в Финляндию составил 3 млн долларов США (снизился на 93,1%), импорт из Финляндии в Республику Казахстан — 205 млн долларов США (вырос на 30,5%), — сказал вице-министр.

    По его словам, валовый приток прямых инвестиций Финляндии в РК c 2005 года по 3 квартал 2023 года достиг 409,5 млн долларов США, а за 2023 год составил 11,6 млн долларов США.

    Вице-министр подчеркнул, что Казахстан постоянно работает над улучшением инвестиционного климата и уже сегодня созданы хорошие условия для инвесторов. В связи с чем, он пригласил финские компании для реализации конкретных проектов в Казахстане.

    — Вместе с тем, в Казахстане активно предпринимаются меры по облегчению переезда в страну крупных промышленных предприятий и международных корпораций. В связи с этим, благодаря последовательному улучшению делового климата в Казахстане финский бизнес может получить новую площадку для своей релокации с возможностью выхода на рынок Центрально-Азиатского региона. Учитывая вышесказанное, мы приглашаем финские компании открывать свои представительства в Казахстане, — заявил Жомарт Алиев.

    Теги:
    Казахстан Финляндия Международные отношения
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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