Финские компании пригласили открывать свои представительства в Казахстане

В Астане состоялось 13-е заседание Казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев отметил стабильный уровень торговли между Казахстаном и Финляндией.

— Двусторонний товарооборот между двумя странами за 2023 год составил 208 млн. долл. США, увеличившись на 3% по сравнению с 2022 годом. Экспорт из Республики Казахстан в Финляндию составил 3 млн долларов США (снизился на 93,1%), импорт из Финляндии в Республику Казахстан — 205 млн долларов США (вырос на 30,5%), — сказал вице-министр.

По его словам, валовый приток прямых инвестиций Финляндии в РК c 2005 года по 3 квартал 2023 года достиг 409,5 млн долларов США, а за 2023 год составил 11,6 млн долларов США.

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан постоянно работает над улучшением инвестиционного климата и уже сегодня созданы хорошие условия для инвесторов. В связи с чем, он пригласил финские компании для реализации конкретных проектов в Казахстане.