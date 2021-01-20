Финрегулятор оштрафовал казахстанские ломбарды и микрофинансовые организации на 5,7 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка провело системный мониторинг рекламной деятельности финансовых и иных организаций, взаимодействующих с населением, на предмет возможности мошеннических и других незаконных действий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинг проходил в декабре 2020 года. Агентство вынесло 30 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 5,7 млн тенге и 9 письменных предписаний в отношении микрофинансовых организаций и ломбардов.

ТОО «Микрофинансовая организация «TAS CREDIT» оштрафовано на сумму 416 700 тенге за административное правонарушение в распространении или размещении в средствах массовой информации рекламы, не соответствующей деятельности на день опубликования.

27 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 4,7 млн тенге было выставлено в отношении ТОО «Ломбард «Пятачок», ТОО «Ломбард Доверие», ТОО «0,18% Lombard», ТОО «Алтын Ломбард», ТОО «Алтын Ломбард», ТОО «Ломбард Кредит kz», ТОО «ЛОМБАРД СТОЛИЧНЫЙ КЗ», ТОО «Тез Ломбард», ТОО «Цифра Ломбард», ТОО «МФО Экспресс займ» , ТОО «Ломбард «Срочно деньги», ТОО «Ломбард Status&Ko», ТОО «Ломбард «Народный KZ», ТОО «Ломбард «Агат-Т» за административное правонарушение в не указании размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Два административных взыскания в виде штрафов на общую сумму 555 600 тенге было выставлено в отношении ТОО «МФО «Лидер – Капитал 168» - за осуществление деятельности, не предусмотренной Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».

9 письменных предписаний было направлено в ТОО «Адиль-Ломбард», ТОО «Ай-Н Ломбард», ТОО «Ломбард-Қаржы», ТОО «Ломбард «ҰЛЫ ШЫҢ», ТОО «Голд-Юг-Ломбард», ТОО «Ломбард «Комфорт», ТОО «Кредитное товарищество «Оңтүстік Финанс-Ресурс», ТOO «Микрофинансовая организация «Creditum», ТОО «МФО «TESQUA FINANCE» - за несоответствие типовых договоров о предоставлении микрокредита требованиям законодательства РК.

Кроме этого, в отношении ломбардов, не прошедших перерегистрацию и не обратившихся для прохождения учетной регистрации, управлениями региональных представителей Агентства продолжается претензионно-исковая работа о принудительной ликвидации.

В декабре 2020 года в отношении банков второго уровня, субъектов рынка ценных бумаг и страхового рынка нарушений, а также фактов незаконных действий и мошенничества не выявлено.