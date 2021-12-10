Финрегулятор назвал рассылку по кредитной амнистии недостоверной информацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Жанболатом Мамаем в социальных сетях и мессенджерах продолжает распространяться недостоверная информация о якобы объявленной «кредитной амнистии» по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) заявляет, что данные заявления Ж. Мамая недостоверные и вводят в заблуждение граждан с целью реализации его личных политических целей, передает МИА «Казинформ».

Агентство сообщает, что в настоящее время в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов (Программа) для помощи ипотечным заемщикам из категории социально уязвимых слоев населения, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года .

Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о необходимой поддержке заемщика.

Поэтому проведение кредитной амнистии законодательно не предусмотрено, Агентство не обладает полномочиями принятия решений по списанию задолженности населения по кредитам.

Сообщаем, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября т.г. введен единый порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будут рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.

Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.

Более подробную информацию об условиях и результатах Программы рефинансирования ипотечных займов можно получить на официальном сайте Агентства: https://clck.ru/ZDhaA