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Финрегулятор напомнил о необходимости открытия спецсчетов для получателей соцпомощи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Апреля 2020, 20:30
Финрегулятор напомнил о необходимости открытия спецсчетов для получателей соцпомощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства на период действия чрезвычайного положения из Государственного фонда социального страхования начато перечисление ежемесячной социальной помощи лицам, лишившимся доходов, в связи с введением чрезвычайного положения, в сумме 42 500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона граждан Республики Казахстан. Для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, предусмотрено открытие «специальных» счетов. Об этом напомнил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Как рассказал А. Терентьев, «специальные» счета открываются банками по требованию физического лица и в случае указания в заявлении на открытие банковского счета его специального назначения.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» не допускается обращение взыскания на деньги, находящиеся на банковских счетах, которые предназначены для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемые из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования. Аналогичное ограничение предусмотрено положениями Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при взыскании задолженности по договору банковского займа на основании платежного требования», - пояснил представитель финансового регулятора.

Таким образом, по его словам, на «специальные» счета могут быть зачислены только вышеуказанные выплаты по соответствующему коду назначения платежа и отправителю денег и деньги, находящиеся на таких счетах, защищены от взыскания третьих лиц.

А. Терентьев считает, что в условиях чрезвычайного положения и карантина присутствует риск предоставления гражданами - получателями указанной помощи в уполномоченный орган реквизитов имеющихся текущих счетов, которые не являются «специальными» счетами. «Отсутствие у инициаторов ограничений и арестов информации о режиме банковского счета должника может привести к наложению ареста и последующему списанию денег в сумме указанной помощи в счет исполнения требований, предъявленных третьими лицами, то есть банками, налоговыми, правоохранительными органами и иными лицами. Поэтому мы направили письмо в кредитные организации и АФК для информирования заемщиков о необходимости открытия «специальных» счетов для зачисления ежемесячной социальной помощи и других выплат, в том числе с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», мобильного приложения или других средств связи и путем размещения соответствующей информации на интернет - ресурсе банка. А также проводим работу, чтобы при зачислении ежемесячной социальной помощи из Государственного фонда социального страхования на текущий счет, который не является «специальным» и на который наложены арест и другие ограничения, были приняты соответствующие меры. В том числе посредством оперативного взаимодействия с судебными исполнителями и другими инициаторами указанных платежных документов, по вопросам их отмены, включая банки», - проинформировал А. Терентьев.


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