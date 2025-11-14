Финпирамиды и джекпоты: почему казахстанские инфлюенсеры теряют свободу за рекламу

Эволюция блогинга: от текстов к скандалам в соцсетях

Еще 15 лет назад блогер считался авторитетным автором глубоких постов на платформах «Живой журнал» или Yuvision, а эта сфера была источником новостей и общественных дискуссий.

Однако с развитием социальных сетей на первый план вышел формат видеоблогерства, оставив ценителей текстов далеко позади. За считанные годы это явление стало повсеместным, а сами блогеры - основной ролевой моделью современной молодежи. Но в последнее время блогеры Казахстана все чаще оказываются в центре расследований и громких скандалов.

Финансовые пирамиды, фейковые инвестиции, недостоверная реклама, а также ложная информация. В очередном выпуске программы "Правда в деталях" рассказывается, что стоит за яркими сторис и демонстрацией Дольче Вита, иначе говоря обратную сторону блогерского успеха.

Еще недавно самым громким событием, связанным со скандалами вокруг инфлюенсеров, было дело Елены Блиновской – российской медийной персоны и, по мнению российских же СМИ, главной инфоцыганки страны. Напомним, что женщина была арестована еще в 2023 году за отмывание денег и неуплату налогов, а в начале 2025-го приговорена судом к пяти годам колонии.

Однако в последнее время казахстанцам не приходится искать подобных новостей за рубежом, ведь одна за другой начали всплывать истории и в отечественном сегменте социальных сетей.

Одним из наиболее громких новостных поводов, связанных с блогерской деятельностью, стал скандал вокруг инфлюенсеров-миллионников Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Тулегеновой.

Кадр из видео

В августе этого года в аккаунтах блогеров появилось обещание розыгрыша 11 автомобилей. Казалось бы, формат классического гива: подписка, репост и шанс выиграть крупный приз. Публика отреагировала мгновенно. Пост набрал более 100 тыс. репостов, но на деле условия оказались другими.

Участие было фактически доступно только после покупки платного интернет-курса стоимостью 30 тысяч тенге. Обещанного прямого эфира с объявлением результатов подписчики не увидели. Вместо этого им поступила ссылка на платный продукт, и это стало первым поводом для массовых жалоб и недовольства.

Ответ государственных органов не заставил себя ждать. Министерство туризма и спорта напомнило, что проведение розыгрышей и распространение билетов регулируется законом, а подобные акции в соцсетях могут подпадать под нормы, требующие лицензирования и прозрачности.

– Розыгрыши, лотереи, все это монополизированная деятельность со стороны государства. Есть единый оператор, и если у тебя нет контракта с ним, конечно же, делать этого нельзя. Но под видом продвижения каких-то товаров и услуг многие блогеры пытаются избежать этой ответственности. И это неправильно. Если вы продаете пустышку вместо реального товара, а еще и используете это для розыгрыша призов, - это как раз и характеризуется как незаконная лотерейная деятельность, – рассказала юрист Айдана Нуркеева.

Кадр из видео

Вскоре после поступления жалоб комитет по регулированию игорного бизнеса Министерства туризма и спорта начал проверку. Представители комитета приобрели курс блогера для детального изучения и заключили, что материал, выдаваемый за авторское ноу-хау, не несет никакой практической ценности, поскольку дублирует информацию, которую и так легко найти в открытых источниках.

Юрист отметила, что каждый человек, оплачивая участие в онлайн-курсе, вправе рассчитывать на получение качественного и полезного продукта. Однако если вместо обещанных знаний он сталкивается с низкосортным контентом, не соответствующим заявленным ожиданиям, возникает ощущение обмана. В таких случаях пострадавшие нередко обращаются в компетентные органы, и тогда к автору курса могут возникнуть серьезные вопросы: как был разработан продукт, зарегистрированы ли на него авторские права, есть ли официально оформленные сотрудники, и ведется ли деятельность в рамках закона? При отсутствии всего этого ситуация может квалифицироваться как хищение денежных средств - от мошенничества до незаконного предпринимательства.

- Изучив материалы, мы возбудили административное производство, направили извещение, пригласили для дачи объяснений и принятия соответствующих мер, – рассказал представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Абдель Балтатеги.

Кадр из видео

Однако Ерболат Жанабылов отказался сотрудничать и, отрицая свою вину, потребовал направить материалы дела в суд. Результатом подобного решения стало возбуждение против него административного дела по ч. 6 ст. 445 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях - проведение лотереи лицом, не являющимся ее оператором.

Для справки, штраф по данной статье составляет 100 месячных расчетных показателей для физических лиц, 300 - для малого бизнеса, 500 - для среднего и 1000 для крупного. То есть от 393 тысяч до почти 4 миллионов тенге.

К середине сентября процесс перешел к более серьезной стадии. Судебные инстанции усмотрели в действиях блогеров признаки уголовно-наказуемого деяния.

– Стали появляться дополнительные вопросы, на которые в рамках административного судопроизводства ответить невозможно, потому что для этого требуется проведение специальной экспертизы, – отметил Абдель Балтатеги.

Административное производство было переквалифицировано в уголовное, а материалы переданы в Агентство финансового мониторинга для правовой оценки и дальнейшего возбуждения дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконные предпринимательство и финансовые операции.

– На сегодняшний день дело уже рассматривается в суде и передано в государственный орган, где изучаются признаки уголовного правонарушения. Это довольно нашумевший кейс, и, как мне кажется, он станет поучительным для многих блогеров. Ведь подобные розыгрыши зачастую проводятся не совсем открыто и прозрачно, а это, естественно, вызывает вопросы, - рассказала руководитель управления Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова.

Кадр из видео

На сегодняшний день процесс в отношении блогеров Жанабыловых продолжается. Примечательно, что по заявлению заместителя председателя агентства по финансовому мониторингу Жениса Елемесова, Жанабыловы могли избежать уголовного преследования, если бы изначально признали вину в административном правонарушении.

Незаконные розыгрыши и уголовное преследование

Скандалы вокруг Жанабыловых не единичны в практике казахстанских инфлюенсеров. По мере роста аудитории блогеров вопросы правовой ответственности, налагообложения и прозрачности рекламных доходов и честности конкурсов становятся ключевыми для общества и регуляторов. Этот случай демонстрирует, как цифровая популярность и медийный капитал сталкиваются с государственным контролем и правовой реальностью.

Согласно данным Министерства туризма и спорта, за незаконное проведение розыгрышей в соцсетях к ответственности в 2025 году были привлечены 89 блогеров. Общая сумма штрафов составила около 40 миллионов тенге.

Тем не менее было бы неверно полагать, что интерес правоохранительных органов к блогерской деятельности возник лишь в этом году. Многие помнят громкий случай 2022 года. Тогда по делу о финансовой пирамиде, связанной с проектом Mudarabbah Capital, были задержаны популярные актеры и вайнеры Мейржан Туребаев и Мейрхан Шерниязов.

– В случае с Мейржаном, который рекламировал финансовую пирамиду и фактически вовлекал людей - потерпевших - в ее деятельность, мы видим типичный пример того, насколько важно осознавать свою ответственность в медиапространстве. Одно дело - когда ты сам участвуешь и берешь риски на себя, и совсем другое - когда привлекаешь большое количество людей. Это уже подпадает под организацию и рекламу финансовой пирамиды, а значит - входит в сферу уголовного законодательства, - подчеркнула Айдана Нуркеева.

Общая сумма гражданских исков по делу Туребаева и Шерниязова составила более 800 млн долларов. В июне 2023 года Алматинский суд приговорил инфлюенсеров к пяти годам лишения свободы по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Создание и руководство финансовой пирамидой».

Финансовые пирамиды, ложная реклама и запрещенные товары

На самом деле таких историй гораздо больше, и связаны они не только с финансовыми пирамидами и незаконными розыгрышами. В последние годы законодательство Казахстана стремительно меняется, чтобы иметь возможность регулировать сферы, появившиеся в нашей жизни совсем недавно. И деятельность блогеров является одной из них.

– Основной закон, который регулирует деятельность инфлюенсеров-блогеров, это закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». И в КоАП появилась также статья «Распространение ложной информации». Туда добавили часть, которая касается инфлюенсеров-блогеров. Это административная ответственность за распространение ложной информации, – отметила Айдана Нуркеева.

В данном случае речь идет о статье 456 прим 2, кодекса об административных нарушениях. За размещение и распространение ложной информации в статье предусмотрено наказание от 20 до 250 месячных расчетных показателей.

Фото: МИА «Казинформ»

Для физических лиц также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Так, например, в середине июля текущего года по данной статье был оштрафован блогер из Талдыкоргана. За размещение недостоверной информации в сети суд обязал мужчину выплатить 117 960 тенге.

Еще одной составляющей блогерской деятельности, на которую теперь направлено пристальное внимание регулирующих органов является реклама товаров и услуг, некоторые из которых не входят в число законных. Одним из таких товаров являются биологически активные добавки. Казалось бы, что такого, ведь БАДы - это практически витаминки, как они могут навредить? Однако не все так просто.

Прежде всего, проблема заключается в том, что в отличие от лекарственных средств БАДы не проходят обязательные клинические исследования и, как правило, мало изучены и могут нести больше вреда, чем пользы.

– Есть список запрещенных биологически активных добавок, либо есть риск того, что эти биологически активные добавки могут быть контрабандным материалом. Поэтому блогер, прежде чем рекламировать подобные деликатные продукты, должен сам, в первую очередь, удостовериться в том, что товар прошел лицензирование, сертифицирование, и может быть использован на территории Казахстана, – заявила юрист Айдана Нуркеева.

Если рекламой не прошедших государственную регистрацию БАДов, блогеры ставят под удар здоровье своих подписчиков, то рекламой сайтов, речь о которых пойдет далее, наносят более серьезный вред. Лудомания, в том числе среди молодежи, - одна из серьезнейших проблем современного общества.

Успешные блогеры, лидеры мнений для сотен тысяч молодых людей улыбаются с экранов смартфонов, рассказывая, как сорвали джекпот, и приглашают своих подписчиков испытать удачу. За каждый переход по ссылке они получают процент, за каждый проигрыш - бонус от владельцев нелегальных площадок. Подписчики же остаются с пустыми счетами, а иногда и вовсе попадают в долговые ямы.

Руководитель управления департамента превенции и аналитических разработок Агентства финансового мониторинга Медет Несипбек отметил, что одной из причин распространения лудомании является агрессивный маркетинг. По его словам, в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что многие блогеры занимаются рекламой незаконного онлайн-гемблинга.

На данный момент ответственность за рекламу онлайн-казино предусматривается статьей 455 Кодекса об административной ответственности и составляет от 60 до 400 месячных расчетных показателей. Понятно, что сегодняшние штрафы – «капля в море» по сравнению с гонорарами, которые крупные блогеры получают от владельцев нелегальных площадок. К счастью, законодательство тоже не стоит на месте, и в скором времени любителей нажиться за чужой счет ожидает множество нововведений. Уже сейчас рассматривается ужесточение наказания, вплоть до уголовной ответственности, а также штрафы, составляющие 400% от дохода за рекламу.

- Последние поправки, касающиеся интернет-казино - то есть онлайн-гемблинга и других форм азартных игр в интернете, - были внесены и приняты 8 июля 2024 года. Кроме того, в настоящее время в разработке находится еще ряд инициатив, которые были предложены и сейчас рассматриваются депутатами Парламента. Их принятие ожидается либо до конца текущего года, либо в следующем, - сообщил Абдель Балтатеги.

Налоговые обязательства блогеров: прозрачность и ответственность перед законом

Законодательное регулирование рекламной деятельности - далеко не единственная сфера, в которой ужесточаются меры блогерской ответственности. Однако сегодня многих интересует еще один вопрос: платят ли сами блогеры налоги со своих многомиллионных доходов?

За последние несколько лет налоговая система Казахстана пережила заметную трансформацию от разрозненных проверок системной цифровизации до вывода из тени всех субъектов малого и среднего бизнеса, коих в Казахстане насчитывается более двух миллионов. Система становится жестче, контроль точнее, а цена ошибки выше.

То, что раньше проходило мимо внимания государства, скрывать становится все сложнее. Если раньше налог был чем-то вроде формальности, то теперь это тест на честность и прозрачность. Разумеется, все эти меры также привели к ужесточению правил игры для тех, кто зарабатывает на онлайн-аудитории.

- Налоговая реформа затронула всех нас, и теперь мы обязаны декларировать свои доходы, понимать, за что платим налоги и как правильно подавать декларации. Это касается и блогеров. Речь не о том, что они живут роскошно, и нам любопытно, как они будут оплачивать свою роскошную жизнь. Важно другое - это системный и взвешенный подход государства к налогообложению любого вида деятельности, приносящей доход, - подчеркнула Айдана Нуркеева.

Основатель портала Uchet.kz Максим Барышев отметил, что уплата налогов с доходов от блогерской деятельности – это нормальная мировая практика.

В феврале Комитет государственных доходов разослал уведомления сотням авторов контента. В общей сложности под прицел попало более 850 блогеров. Вскоре часть уведомлений отозвали из-за технического сбоя, однако подавляющее большинство инфлюенсеров все же были вынуждены заплатить налоги.

– На текущий момент 620 блогеров представили дополнительные формы декларации и отразили доход на 18 миллиардов тенге. Они исчислили 865,4 миллиона тенге налогами. Эффект есть, положительная динамика имеется, – отметила Дина Кусаинова.

Разумеется, не обошлось и без тех, кто предпочел продолжать избегать соприкосновений с налоговыми службами, однако таких случаев единицы. И их ждут уже не простые уведомления, а детальные проверки и судебные разбирательства с последующими штрафами.

- Некоторые блогеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, в налоговой отчетности указывали нулевой доход. При этом они приобретали дорогостоящие дома, автомобили - то есть расходы у них значительные, а официального дохода нет. В таких случаях автоматически срабатывает камеральный контроль, и мы задаем закономерный вопрос: откуда средства на покупку недвижимости или других крупных активов? - рассказала Дина Кусаинова.

Иногда, чтобы скрыть истинные доходы, люди оформляют приобретаемую недвижимость на родственников или подставных лиц. Сегодня встречаются случаи, когда имущество записывают даже на нянь или домработниц. Раньше такой прием был довольно распространен, но с усилением прозрачности финансовых потоков подобная схема больше не работает.

Ситуации бывают разные, но важно помнить: в стране внедряется система всеобщего декларирования, и уже к 2026 году государство планирует видеть полную картину финансового состояния каждого гражданина. Если, например, у няни вдруг появляется недвижимость, у контролирующих органов закономерно возникнут вопросы.

На фоне изменений в законодательстве и роста интереса налоговых органов к доходам инфлюенсеров возникает закономерный вопрос: какие санкции ждут неплательщиков?

Все зависит от суммы дохода. Если человек ведет деятельность, не зарегистрировавшись как субъект бизнеса, и получает небольшой доход, это может квалифицироваться как административное правонарушение. Но если обороты значительны – превышают 10 тысяч МРП, а деятельность носит системный характер, - это уже повод для уголовного разбирательства.

Что нужно знать тем, у кого уже есть блог или кто только планирует его начать?

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или в иной форме хозяйствующего субъекта. Это - основа законной деятельности.

Далее - важно понимать, что статус предпринимателя накладывает налоговые обязательства: декларирование доходов, своевременная сдача отчетности, заключение договоров с рекламодателями, прозрачность предоставляемых услуг. Блогеру следует тщательно проверять, какую рекламу он размещает и с кем сотрудничает.

Фото: freepik.com

Еще совсем недавно блогеров воспринимали исключительно как развлекательный контент — людей вне рамок системы. Однако времена меняются: государство фиксирует их доходы, усиливает контроль за рекламной деятельностью и требует финансовой прозрачности.

Скандалы, уголовные дела и налоговые проверки - это не репрессии, а признак взросления индустрии. Интернет перестает быть «серой зоной» и становится частью реальной экономики. Инфлюенсеры впервые сталкиваются с тем, с чем бизнес живет уже давно.

Блогинг - не зло и не угроза. Это новая профессия, которая, как и любая другая, требует ответственности. В Казахстане начинается эпоха цифровой прозрачности и правовой зрелости. Важно не избегать этих изменений, а принять их и выстроить свою деятельность в соответствии с законом.