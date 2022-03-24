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Финпирамида под видом производственного кооператива выявлена в Шымкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Марта 2022, 10:05
Финпирамида под видом производственного кооператива выявлена в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлена очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP», на этот раз в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины. В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера пресечения в виде «содержание под стражей».

За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.


Шымкент   Финансовая пирамида  
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