Финпирамида под видом производственного кооператива выявлена в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлена очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP», на этот раз в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины. В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера пресечения в виде «содержание под стражей».

За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.