8 Августа 2022 10:36

Финпирамида обещала казахстанцам доход за покупку майнингового оборудования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане покупали аренду виртуального майнингового оборудования и ежедневно получали инвестиционный доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО.

Департамент АФМ по ЗКО начал досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды.

«Посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram» организована финансовая пирамида «BINCLOUD» с привлечением денежных средств граждан. Физические лица приобретали аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. При выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов заблокировано в Казахстане.