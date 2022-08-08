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Финпирамида обещала казахстанцам доход за покупку майнингового оборудования
8 Августа 2022 10:36

Финпирамида обещала казахстанцам доход за покупку майнингового оборудования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане покупали аренду виртуального майнингового оборудования и ежедневно получали инвестиционный доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО.

Департамент АФМ по ЗКО начал досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды.

«Посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram» организована финансовая пирамида «BINCLOUD» с привлечением денежных средств граждан. Физические лица приобретали аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. При выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов заблокировано в Казахстане.

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