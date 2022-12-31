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Финны стали реже ходить в сауны из-за энергокризиса

31 Декабря 2022, 22:44
Финны стали реже ходить в сауны из-за энергокризиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за энергетического кризиса многие жители Финляндии не смогли поддержать предновогоднюю традицию походов в сауну всей семьей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

Как сообщил заместитель мэра Хельсинки Анни Синнемяки, несмотря на то, что многие сауны больше не отапливаются газом, «электричество сейчас стоит намного дороже».

«У некоторых людей должен был быть поход в сауну в канун Рождества, но они не станут использовать его», — отметил он.

По словам А.Синнемяки, потребление электроэнергии в минувшем ноябре было на 9% ниже, чем в прошлогоднем, и если ситуация «ухудшится, может случиться так, что все сауны будут отключены».

FT отмечает, что из-за энергокризиса рождественские огни в финской столице включаются только на ограниченное время, а температура в муниципальных зданиях снижена до 20 градусов, минимального значения для общественных мест. В общественных бассейнах сауны либо полностью отключены, либо используются ограниченно.

Фото: travelask.ru.

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