Финляндия примет очередной этап Кубка мира по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через два дня, 3 марта, стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Принимать его Контиолахти (Финляндия). ЭКМ пройдет с 3 по 6 марта.

Программу соревнований составят эстафеты, спринт и гонки преследования.