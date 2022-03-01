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Финляндия примет очередной этап Кубка мира по биатлону
1 Марта 2022 20:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через два дня, 3 марта, стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Принимать его Контиолахти (Финляндия). ЭКМ пройдет с 3 по 6 марта.
Программу соревнований составят эстафеты, спринт и гонки преследования.
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