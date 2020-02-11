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Финляндия единственная в ЕС будет добывать уран

11 Февраля 2020 17:17
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Финляндия единственная в ЕС будет добывать уран

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Правительство Финляндии разрешило горнодобывающей компании Terrafame добывать уран, тем самым сделав страну единственным в Европейском союзе производителем урановой руды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

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Ранее Чехия и Румыния прекратили аналогичную деятельность. В будущем финская компания планирует перерабатывать сырье в урановый концентрат, который используется в одном из этапов при изготовлении топлива для атомных электростанций.

Разрешение, выданное 5 февраля, позволяет Terrafame производить до 250 тонн урана в год, хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет несколько меньше.

Две атомные электростанции Финляндии не получат выгоду от этого решения. Предполагается экспортировать урановый концентрат в Северную Америку или другие страны Европы.

Тем не менее для возможности экспортной деятельности Terrafame требуются разрешения от Министерства иностранных дел страны и Европейского сообщества по атомной энергии.

В свою очередь, Финская ассоциация охраны природы, скорее всего, обжалует решение правительства в Высшем административном суде. К тому же ранее компания допускала нарушения природоохранного законодательства.

Весь этот процесс может занять несколько лет, окончательное решение не ожидается до начала 2022 года.


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Ключевые слова: Промышленность, Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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