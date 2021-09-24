Финансовые результаты фонда «Самрук-Қазына» за I полугодие 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия текущего года финансовые результаты по группе компаний АО «Самрук-Қазына» превысили не только плановые значения, установленные на первое полугодие 2021 года, но и фактические показатели за весь период 2020 года.

Чистый доход по итогам 6 месяцев составил 809 млрд тенге, что в 3,5 раза выше факта аналогичного периода прошлого года, при этом по плану ожидался чистый доход в размере 217 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга сообщила управляющий директор по экономике и финансам Фонда «Самрук-Қазына» Назира Нурбаева.

Операционная прибыль группы компаний за январь-июнь 2021 года составила 817 млрд тенге, что выше плановых значений на 465 млрд тенге.

По предварительной оценке, консолидированная чистая прибыль по итогам 2021 года ожидается на уровне 1,195 млрд тенге, что примерно на уровне показателей допандемийного 2019 года и вдвое выше показателей 2020 года.

Положительные финансовые показатели во многом были обусловлены ростом средней цены на нефть до 67$/баррель по оценке, увеличением объема переработки нефти на 13%, увеличением объема производства и передачи электроэнергии на 22% и 20%, ростом грузооборота на 3% в целом и контейнерного транзита на 32% и др.

В текущем году также наблюдается улучшение показателей и в сегменте пассажирских перевозок, который оказался в числе наиболее пострадавших от пандемии. Так, железнодорожный пассажирооборот увеличился на 46%, AirAstana и Qazaq Air по итогам 8 месяцев перевезли в 2 раза больше пассажиров по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«На фоне улучшающихся финансовых показателей и относительно стабильных макроэкономических прогнозов, Фонд также продолжает мероприятия по оптимизации расходов - по итогам года ожидается экономия порядка 10 млрд тенге по общим и административным расходам. Кроме того, в текущем году компаниями группы проведена работа по снижению суммы просроченной дебиторской задолженности на 8,5 млрд.тенге», - сказала Назира Нурбаева.

По итогам первого полугодия наблюдается значительное улучшение показателей финансовой устойчивости группы Фонда. Так, показатель долг/EBITDA снизился с 3,6 до 2,8 по сравнению с 2020 годом за счет улучшения EBITDA группы на 737 млрд. тенге. Ожидается снижение данного показателя до 2,7, что является надежным индикатором финансовой устойчивости компаний группы.

Общий долг Фонда увеличился на 2% в основном за счет ослабления курса тенге и освоения займов для реализации инвестиционных проектов группы. В целом, ввиду сбалансированности долгового портфеля негативный эффект от курсовых колебаний оказал незначительное влияние на показатели Фонда.

По словам спикера, несмотря на сложную экономическую ситуацию, компании Фонда продолжили мероприятия по укреплению финансовой устойчивости группы. В текущем году АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз» успешно провели сделки по улучшению условий выпусков еврооблигаций. Компании группы продолжают работу по рефинансированию текущих займов и удешевлению стоимости заимствования.

Одним из значимых событий этого года стало повышение долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов Фонда «Самрук-Қазына» международным рейтинговым агентством Standard&Poors по обязательствам в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня «BBB-», прогноз – «Стабильный».

«Сегодня мы также ожидаем публикацию публичного рейтинга Фонда от рейтингового агентства Moody’s – наряду с увеличением суверенного рейтинга страны ожидается повышение рейтинга Фонда до Baa2, прогноз – Стабильный», - отметила Назира Нурбаева.