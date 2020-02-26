Финансовые пирамиды в РК: арест наложен на 21 квартиру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник следственного комитета МВД РК Санжар Адилов рассказал новые подробности о ходе следствия касательно финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая часть средств, которые были взяты у наших граждан, потерпевших лиц, собиралась наличными. Таким же образом осуществлялась и инкассация. Сейчас совместно с Комитетом финансового мониторинга и Генеральной прокуратурой мы принимаем все меры, чтобы найти похищенные деньги», - сказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, 40 млн тенге уже были изъяты в ходе обыска.

«Мы уже наложили арест более чем на 21 квартиру, а также на 3 дома и более 30 автотранспортных средств. Есть оперативная информация: двое из учредителей данных финансовых пирамид скрылись за пределами Казахстана, сформирована специальная следственно-оперативная группа, которая направлена в служебную командировку для установления их мест нахождения», - отметил спикер.

«В настоящее время уже есть информация об их нахождении в Российской Федерации и в Республике Кыргызстан. За создание финансовых пирамид, за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы», - добавил начальник следственного комитета.