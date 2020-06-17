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Финансовые пирамиды: полицией задержан еще один фигурант, сбежавший из Казахстана

17 Июня 2020 17:33
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Финансовые пирамиды: полицией задержан еще один фигурант, сбежавший из Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Lombard».

«Ранее в отношении него судом города Нур-Султана заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, С. Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием», – сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Уголовное дело расследуется специальной следственно-оперативной группой МВД в городе Актобе.

«В настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге», – добавил Адилов.

Напомним, 22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. В Павлодаре директора региональных ломбардов ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Гарант 24» взяты под стражу. По делу финансовых пирамид «Гарант-24» в международный розыск объявлены 12 человек. Главный фигурант по этому делу А. Мурзабеков, являющийся учредителем ТОО «Гарант 24 Ломбард» и руководивший преступной деятельностью еще двух организаций: «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ», экстрадирован из Молдовы.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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