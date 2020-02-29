Финансовые пирамиды, коронавирус, борьба за жизнь новорожденных - чем запомнилась минувшая неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя запомнилась арестами руководителей региональных филиалов республиканских сетей ломбардов, замешанных в мошенничествах в особо крупных размерах, особым вниманием к профилактике коронавируса, случаями неповиновения сотрудникам полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

25 февраля в селе Обуховка Северо-Казахстанской области в пакете найдено тело младенца. Следственно-оперативная группа нашла спрятанный за надворными постройками пакет, в котором лежало тельце новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемой является местная жительница, 1992 года рождения.

А вот мать ребёнка из соседней Акмолинской области борется за его жизнь и здоровье. Из областного перинатального центра многопрофильной областной больницы выписали малыша, родившегося весом 637 граммов. Алмаз родился на 26-й неделе. Будущая мама сильно заболела и была экстренно направлена в областной центр. Малыш находился в отделении реанимации более двух месяцев, после чего был переведен в отделение патологии новорожденных. Алмаз - третий ребёнок в семье, дома его с мамой ждут ещё двое братишек, десяти и одиннадцати лет.

В Мангистауской области диспетчер станции скорой помощи по телефону помогла роженице до прибытия медиков. В областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи 24 февраля в 05:48 поступил вызов из Бейнеу о родах у 23-летней жительницы. Удерживая звонок, диспетчер службы Скорой помощи рекомендовала перерезать пуповину у новорождённой до прибытия бригады. Девочку с мамой госпитализировали в послеродовое отделение Бейнеуской районной больницы. Женщина родила девочку до прибытия врачей скорой помощи. Далее помощь оказывалась бригадой скорой медицинской помощи. Ребёнка с мамой госпитализировали в послеродовое отделение Бейнеуской центральной районной больницы. Девочка родилась весом 3 кг 222 гамма, рост - 52 см. Оказалось, что роды приняла бабушка новорожденной.

Волна скандалов прокатилась по стране из-за недобросовестных ломбардов. В понедельник стало известно, что в Актобе расследуют очередное дело по созданию ещё одной финансовой пирамиды. В департаменте полиции прокомментировали уголовное дело по ТОО «Гарант 24 Ломбард». 20 февраля в офисе ТОО в Актобе были приостановлены выплаты вознаграждений, в связи с чем 21 февраля около 10 часов возле офиса, который был закрыт, собралась группа людей около 100-150 человек, которые, сломав входную дверь, ворвались в офисное помещение. Прибывшими сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа, после чего был проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты оргтехника, а также около 11 000 договоров между гражданами и ТОО «Ломбард 24 гарант». На незаконные действия ТОО «Гарант 24 ломбард» зарегистрировано уголовное дело по статье 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой.

Досудебное расследование начали в отношении ломбардов ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» и в Павлодаре. По статье «Мошенничество в особо крупном размере». Задержаны и водворены в изолятор временного содержания Павлодара региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард.

Полицейские Шымкента задержали и водворили в изолятор временного содержания директора филиала ТОО «Гарант 24 Ломбард». Он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более чем 500 млн тенге. Ранее был задержан директор филиала ТОО «Estate Ломбард», который также обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 млн тенге.

Более 120 уголовных дел расследуют по конфликту, ранее имевшему место в Кордайском районе Жамбылской области. Возглавляет межведомственную следственно-оперативную группу Генеральная прокуратура. Есть и привлеченные к уголовной ответственности, также подозреваемые и лица, содержащиеся под стражей. По убийствам расследуется 11 уголовных дел. Трагические события в Кордае показали необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений. Об этом в столице заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Маулен Ашимбаев. «Нужен анализ эффективности деятельности госорганов на местном и центральном уровне, нужно поднять эффективность общественных институтов, поднять эффективность Ассамблеи народа Казахстана, для себя определить, как дальше развивать эти структуры. Сопутствующий диалог к такому анализу, на наш взгляд, должен быть откровенным, честным».

Алматинцам порекомендовали не посещать без особой надобности многолюдные места из-за коронавируса. Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории города Алматы нет. Предприняты меры карантинизации тех лиц, которые приезжают в город из зон риска. Отдельное внимание уделяется людям, прибывшим из других стран, где имеются случаи заболеваний, которые обращаются за помощью в медицинские организации. К ним применяются методы домашнего карантина, обзвон, посещение в домашних условиях, проводится инструктаж о правилах поведения для нераспространения инфекции на родных и друзей.

Удивительные сообщения о нелёгкой службе страже порядка мы получали всю неделю. Жительница Костаная, например, напала с топором на участкового. На улице Водяная в одной из квартир происходил семейный скандал. На заявку прибыл участковый инспектор полиции Алмат Рамазанов. Он выяснил, что разборки устраивали 27-летний сын и его 49-летняя мать. Конфликты в этой семье не раз попадались в их поле зрения. Каждый раз, когда женщина жаловалась на сына и просила принять меры, на сотрудников полиции сыпалась нецензурная брань. В этот раз мать попросила забрать сына, а когда сотрудник полиции попытался поговорить с ним и вывести из квартиры, женщина схватила топор и кинула его в участкового. Полицейский попытался увернуться от удара, но все же он получил телесные повреждения. Женщина арестована за нападение на сотрудника полиции. Участковому инспектору была оказана первая медицинская помощь в больнице. А вот карагандинский полицейский лег на землю, чтобы не пустить водителей на трассу. На данном участке в связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедицей, образовавшейся на дороге после дождя, АО «НК «Қазавтожол» 26 февраля с 20:45 часов было введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта. Однако, несмотря на установленные ограничения и введенные запреты на движение по трассе в экстремальных погодных условиях, ряд водителей попытался продолжить движение, ставя под угрозу свое здоровье и жизни своих пассажиров. Полицейскими были приняты меры по предотвращению выезда на закрытую трассу. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции привлекаются к ответственности водители двух автомобилей «Газель» и легковой автомашины «Хюндай». Одному из автомобилистов будет также предъявлено обвинение в умышленном наезде на сотрудника полиции.

В Кызылординской области тем временем начато досудебное расследование по факту исчезновения известного предпринимателя Тынымбая Баженова. Его не могут найти с 15 февраля. 24 февраля досудебное расследование по факту смерти лица по указанию прокуратуры области переквалифицировано на статью 99 часть 1 УК РК (убийство), по которой проводятся следственные мероприятия. Продолжаются розыскные работы.

А в Алматинской области украли не человека, а лошадь англо-арабской породы, неоднократно побеждавшую на скачках. В дежурную часть отдела полиции Кегенского района с заявлением обратился 87-летний житель села Аксай. Полицейские задержали двух подозреваемых. Один из них - житель Кегенского района, 2001 года рождения, второй - 25-летний житель Алматы. Задержанные признались: они знали, что лошадь ценной породы, вывезли ее на грузовике за пределы района и продали ее неизвестному лицу. Полицейские начали поиск лошади.

Делегация Туркестанской области во главе с акимом области Умирзаком Шукеевым приняла участие во 2-ом Форуме межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана с участием глав правительств на тему «Сотрудничество регионального бизнеса в сфере агропромышленной кооперации, промышленности и туризма», который прошел в городе Ургенч Республики Узбекистан. В форуме приняли участие премьер-министры РК А.Мамин и РУ А.Арипов, а также бизнес-сообщество двух стран. Между Туркестанской областью и регионами Республики Узбекистан было подписано 7 соглашений о взаимном сотрудничестве и 3 экспортных контракта на общую сумму 50 млн. долларов, которые могут способствовать дальнейшему развитию межрегиональных отношений. В рамках привлечения инвестиций в регионы двух стран акимом Туркестанской области и хокимами Ташкентской и Сырдаринской областей были подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе между Туркестанской областью и Палатой предпринимателей Ташкентской области подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках совместного привлечения инвестиций в регионы. Кроме того, между акиматами городов Туркестан и Нурафшон было подписано соглашение о совместном привлечении инвестиции и взаимном развитии экспорта. Акиматы договорились о совместном реализации инвестиционных проектов и о взаимном увеличении туристского оборота в обоих городах.

В Семее поймали дикую косулю, которая бродила по улицам города. Вечером, 23 февраля жители города увидели бегущую по дороге молодую косулю. При виде людей животное бросилось бежать, но его удалось поймать. Инспекторы Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала приютили косулю в теплом помещении, обеспечили пищей. Работники ГЛПР «Семей орманы» передали косулю сотрудникам биологического центра. Специалисты зооуголка сочли состояние лесной красавицы удовлетворительным. Однако было принято решение оставить испуганное, истощенное животное в биоцентре до теплых дней. Весной косуля будет выпущена в естественную среду обитания.

Напоследок о культурной жизни. В Атырау на создание памятников направят 737 млн тенге. На реализацию программы «Рухани жаңғыру» в этом году из местного бюджета выделено свыше одного миллиарда тенге. Из них 737 миллионов будут направлены на возведение памятников Абаю, Айтеке би, а также на установку скульптурных композиций «Ана құдіреті» («Сила матери» и «Шығармашылық әңгіме» («Творческая беседа»). Памятники и композиции установят в местах, где отдыхают горожане.