Финансовые пирамиды: как не попасть в ловушку мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие казахстанцы не раз слышали о финансовых пирамидах, ведь было немало обманутых вкладчиков. Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан напомнил казахстанцам о простых правилах: как не попасть в ловушку мошенников, и как отличить финансовую пирамиду от прочих организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Следственным управлением Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан окончено и направлено в суд уголовное дело по статье 217 части 2 п. 4 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере) по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды «Астана Раушан касса айналымы». Вышеуказанная пирамида была создана в январе 2020 года гражданкой «А», которая обманным путем вовлекала денежные средства физических лиц.

Всего в финансовую пирамиду с января текущего года было привлечено более 1000 граждан Республики Казахстан.

Пирамиды продолжают существовать вокруг нас. Однако сейчас финансовые сфинксы принимают другой облик, маскируясь под брокерские услуги, предлагая вложить накопленные средства в ценные бумаги: акции крупных компаний, инвестиции в недвижимость и криптовалюту.

Для начала стоит проверить финансовую компанию на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. На этом же интернет-ресурсе узнать о наличии соответствующей лицензии у данной организации. Не стоит доверять обещаниям высоких процентов, различным розыгрышам и лотереям. Если вас активно призывают пригласить новых участников в проект, это должно вас насторожить.

Главный признак финансовой пирамиды – высокий процент прибыли. Чем выше доходность, тем выше риск потерять вложения. Департамент экономических расследований по г. Нур-Султан предупреждает граждан, что финансовые пирамиды – это противозаконная инвестиционная деятельность, которая преследуется законом. За рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид предусмотрена административная и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК. Также следует избегать опасности вовлечения в различные финансовые пирамиды и махинации.

О том, как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды можно прочесть здесь.