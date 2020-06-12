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Финансовые пирамиды будут выявлять по банковским транзакциям в Казахстане

12 Июня 2020 19:09
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Финансовые пирамиды будут выявлять по банковским транзакциям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проводимой работе по борьбе с финансовыми пирамидами, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Этот вопрос, к сожалению, сейчас актуален, потому что отдельные недобросовестные лица пользуются трудной жизненной ситуацией и где-то финансовой неграмотностью населения и создают так называемые финансовые пирамиды с целью завладения или хищения средств граждан», - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге по итогам отчетной встречи с населением.

Глава Минфина добавил, что работа по пресечению деятельности таких незаконных организаций проводится как службой экономических расследований, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов, так и Министерством внутренних дел.

«Что касается службы экономических расследований, то только в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело, дела находятся в производстве, расследуются. Есть факты так называемых псевдолотерей. У нас был случай по городу Алматы, когда была выявлена группа лиц, которая занималась псевдолотереей, разыгрывали автомашины ну и в последствии, конечно же, завладели деньгами наших граждан. Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2 тысяч потерпевших. Привлекаются сейчас двое лиц к ответственности по данному уголовному делу», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Министр пояснил, что по лотереям Правительством утвержден единый оператор «Сәтті жұлдыз».

«А все эти лотереи, которые проводятся сейчас и активно рекламируются в социальных сетях, это незаконно. Прежде всего, мы проводим активную разъяснительную работу в СМИ, разъясняем гражданам о том, чтобы они были более бдительны, проводим мониторинг соцсетей. К тому же подразделением финансовой разведки комитета разработана типология схемы финансовой пирамиды, они будут направлены в банки второго уровня для того, чтобы своевременно выявлять по банковским транзакциям эти финансовые пирамиды», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.


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#Борьба с преступностью   #Минфин РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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