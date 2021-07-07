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    18:42, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Финансовые пирамиды: более 160 дел заведено в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов ответил на депутатский запрос касательно деятельности и рекламирования финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правоохранительными органами проводится работа по выявлению и пресечению таких фактов. За последние 3 года в Едином реестре досудебных расследований по статье 217 Уголовного кодекса (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) зарегистрировано 365 материалов (2019г. – 24, 2020г. – 180, 5 мес. 2021 г. – 161)», - написал Гизат Нурдаулетов в своем ответе.

    Как дополнительно сообщили в Генеральной прокуратуре, в суд направлено 321 дело (2019г. – 61, 2020г. – 150, 5 мес. 2021г. – 110), в числе которых и зарегистрированные до 2019 года. К уголовной ответственности привлечено 27 лиц (2019г. – 4, 2020г. – 13, 2021г. – 10).

    «К примеру, в апреле-мае 2021 года в Департамент полиции города Алматы поступили заявления о принятии мер в отношении гражданина К. по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Мудараба»). Начато досудебное расследование по п.2 ч.3 ст.217 (создание и руководство финансовой пирамидой) Уголовного кодекса (вышеуказанное лицо задержано и водворено в изолятор временного содержания). Следствие продолжается». – заключил Г. Нурдаулетов.


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