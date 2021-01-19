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Финансовые организации в Казахстане меняют режим работы

Автор:  
Данияр Дауталиев
19 Января 2021, 19:10
Финансовые организации в Казахстане меняют режим работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 19 января 2021 года выпустили совместный приказ об изменении режима работы субъектов финансового рынка. Так, устанавливается ограничение по численности персонала в организациях из «красных», «желтых» и «зеленых» зон в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приказ касается банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов, обменных пунктов, ипотечных организаций, страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, МФО, кредитных товариществ и ломбардов, платежных организаций и коллекторских агентств. Документ принят в целях защиты жизни и здоровья граждан Республики Казахстан, а также предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Субъектам, указанным в приказе, постановили обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме. Финорганизации в регионах, относящихся к «красной» зоне, должны перевести на дистанционную форму работы не менее 60% работников. Исключение составляют отделения, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников. Им приказано строго соблюдать меры санитарно-дезинфекционного режима.

«Желтой» и «зеленой» зонам – обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% работников, за исключением филиалов, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30% работников.

«Банкам второго уровня обеспечивать организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, колл-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению. Банкам и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе», - сказано в приказе.

Совместный приказ Нацбанка и Агентства вступил в силу 19 января 2021 года и будет действовать до отмены ограничительных мер и мероприятий, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.


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