Финансовые организации Казахстана работают в штатном режиме
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана сообщают о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.
Обеспечена бесперебойная работа всех ключевых банковских сервисов БВУ (банков второго уровня) – начисление и получение зарплат, пенсий, пособий, их снятие через банкоматы, предоставление банковских услуг. Банкоматы и терминалы финансовых организаций в полной мере обеспечены наличными средствами.
Наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями в Интернете.
«Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации.
Более подробную информацию о работе офисов и отделений можно получить в Call-центрах банков.
За необходимой консультацией можно также обратиться в Call-центр Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка +7 (727) 237 10 00 и в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477», - отметили в нацбанке.
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