Финансовые нарушения выявили в детских садах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент внутреннего государственного аудита проверил девять дошкольных учреждений. Предметом аудита стало использование бюджетных средств, выделенных на обеспечение социальной инфраструктуры и подушевого финансирования за 2019-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, аудиторы обнаружили финансовые нарушения в детских садах. В том числе в части оплаты за воспитание и обучение детей, отсутствовавших без предоставления оправдательных документов, за детей после их отчисления, приобретения основных средств за счет государственного образовательного заказа, необоснованной выплаты заработной платы работникам дошкольных учреждений и нарушения по оплате командировочных расходов.

Сумма нарушений превысила 29 млн тенге.

«Объектами аудита ведется работа по полному возмещению средств в доход соответствующего бюджета», - добавили в департаменте.