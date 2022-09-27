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    15:50, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Финансовые нарушения выявили в детских садах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент внутреннего государственного аудита проверил девять дошкольных учреждений. Предметом аудита стало использование бюджетных средств, выделенных на обеспечение социальной инфраструктуры и подушевого финансирования за 2019-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, аудиторы обнаружили финансовые нарушения в детских садах. В том числе в части оплаты за воспитание и обучение детей, отсутствовавших без предоставления оправдательных документов, за детей после их отчисления, приобретения основных средств за счет государственного образовательного заказа, необоснованной выплаты заработной платы работникам дошкольных учреждений и нарушения по оплате командировочных расходов.

    Сумма нарушений превысила 29 млн тенге.

    «Объектами аудита ведется работа по полному возмещению средств в доход соответствующего бюджета», - добавили в департаменте.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией Образование
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