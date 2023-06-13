Финансовые нарушения при госзакупках на 55 млрд тенге установили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев 2023 года камеральным контролем охвачено более 209 тысяч процедур государственных закупок на сумму 6,2 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверок установлены нарушения по 31 550 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также отметил, что проведено 902 аудиторских мероприятия. Аудитом охвачено порядка 383 млрд тенге бюджетных средств.

Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 55 млрд тенге.

«Нарушения устранены на 43 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 936 рекомендаций», - добавил Ерулан Жамаубаев.