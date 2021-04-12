Финансовые нарушения на сумму 52 млрд тенге выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый квартал камеральным контролем охвачено более 305 тысяч процедур государственных закупок на сумму 2,9 трлн тенге. Об этом сообщил глава Минфина Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр финансов, по итогам проверок установлены нарушения по 9 111 процедурам. Объектами госаудита исполнено 8 547 уведомлений об устранении нарушений. Проведено 855 аудиторских мероприятий.

«Аудитом охвачено 422 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 52 млрд тенге. Устранены нарушения на 44 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 707 рекомендаций», - сообщил в ходе заседания Правительства Ерулан Жамаубаев.

Также министр проинформировал, что Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 674 объекта.

«За отчетный период 19 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 13,6 млрд тенге. 9 объектов находятся на торгах. 5 объектов направлено на ликвидацию. 641 объект представят к реализации», - добавил Ерулан Жамаубаев.