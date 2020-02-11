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Финансовые нарушения на сумму 39 млрд тенге выявлены в Казахстане

11 Февраля 2020 12:04
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Финансовые нарушения на сумму 39 млрд тенге выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выявлены финансовые нарушения на сумму 39 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Под контролем также процедуры государственных закупок и использования бюджетных расходов. В январе 159 аудиторскими мероприятиями охвачено 96 млрд тенге бюджетных средств. В результате выявлены финансовые нарушения на сумму 39 млрд тенге», - сказал Алихан Смаилов.

Глва Минфина добавил, что в январе были устранены нарушения на сумму 33 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

«На объекты аудита направлена 181 рекомендация, из них 95 исполнено. За отчетный период камеральным контролем охвачены 396 тысяч процедур государственных закупок на общую сумму 1 трлн 730 млрдтенге. В итоге не допущены нарушения законодательства о государственных закупках на сумму 39 млрд тенге», - резюмировал Алихан Смаилов.


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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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