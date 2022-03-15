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Финансовые нарушения на четыре млрд тенге выявили в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
15 Марта 2022, 10:38
Финансовые нарушения на четыре млрд тенге выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлены финансовые нарушения на сумму 4 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2 месяца текущего года камеральным контролем охвачено около 149 тысяч процедур государственных закупок на сумму свыше 2,4 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 7 437 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено более 90% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 328 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 226 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 4 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что устранены нарушения на 2 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

«Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 226 рекомендаций», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее в Минфине РК сообщили, в каких ведомствах больше всего неосвоенных бюджетных средств.

Правительство РК   Экономика   Минфин РК   Бюджет   Финансы  
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