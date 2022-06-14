14 Июня 2022 13:16

Финансовые нарушения на 80 млрд тенге установили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 328,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму более 5,3 трлн тенге. Об этом сообщил на заседании Правительства заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверок установлены нарушения по 26 145 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, проведено 957 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,9 трлн тенге (1 885 млрд тенге) бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 80 млрд тенге. Нарушения устранены на 71 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 817 рекомендаций», - добавил Ерулан Жамаубаев.