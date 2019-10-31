Финансовые нарушения на 401,1 млн тенге выявил Счетный комитет в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета выявлены финансовые нарушения на общую сумму 401,1 млн тенге. Об этом сообщил на заседании Счетного комитета руководитель аудиторской группы Талгат Жакан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В третьем квартале текущего года проведен государственный аудит использования средств государственного бюджета, выделенных Восточно-Казахстанской области. Государственным аудитом охвачено 19 объектов аудита, общий объем охваченных средств составил 72 млрд 709 млн тенге», – сказал член Счетного комитета Талгат Жакан, выступивший с докладом.

По его словам, итоги аудита показали, что при использовании средств республиканского бюджета допущен ряд недостатков и нарушений, негативно повлиявших на качество и эффективность реализации запланированных мероприятий.

В частности, как сообщил Т. Жакан, не исполнены обязательства инвестора по строительству убойного цеха мощностью 1 400 голов мелкого рогатого скота в смену, откормочной площадки на 50 тыс. голов овец и созданию новых рабочих мест, несмотря на обеспечение со стороны государства инженерной инфраструктурой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта в городе Семее на сумму 10,7 млрд тенге осуществлялась без правоустанавливающих документов на земельные участки, что привело к затягиванию сроков передачи объекта эксплуатирующей организации. Также строительство 23 объектов инженерной инфраструктуры, образования и автомобильных дорог велось сверх нормативной продолжительности. Управлениями сельского хозяйства, здравоохранения и строительства не достигнуты показатели бюджетных программ в части увеличения количества субъектов АПК, включенных в программу субсидирования, снижения смертности от туберкулеза и болезней системы кровообращения, ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры. Более 300 млн тенге направлены на субсидирование субъектов АПК, не соответствующих действующему порядку субсидирования. В сфере госзакупок выявлены нарушения на сумму 17,9 млрд тенге, связанные с неправомерным отклонением, допуском потенциальных поставщиков к участию в конкурсах, необоснованным установлением требований к поставщикам.

Т. Жакан отметил, что Счетным комитетом установлены финансовые нарушения на общую сумму 401,1 млн тенге, неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 1 млрд 652,5 млн тенге, нарушения норм законодательства при госзакупках на 17,9 млрд тенге и 158 процедурных нарушений.

По итогам заседания Счетным комитетом даны поручения акимату Восточно-Казахстанской области, министерствам финансов и сельского хозяйства по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.