Финансовые нарушения на 304 млрд тенге выявили в Казахстане

15 Ноября 2022, 13:50

15 Ноября 2022, 13:50

Финансовые нарушения на 304 млрд тенге выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено более 475 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 10 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверок установлены нарушения по 32 957 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% (30 652) уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 999 аудиторских мероприятий», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, аудитом охвачено порядка 3,7 трлн тенге (3 732 млрд тенге) бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 304 млрд тенге. Нарушения устранены на 284 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 794 рекомендации», - заключил Ерулан Жамаубаев.