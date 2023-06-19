Финансовые нарушения на 277 млн тенге выявил госаудит в Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) подведены итоги государственного аудита эффективности деятельности Министерства экологии и природных ресурсов и его подведомственных организаций по стратегическому направлению «Улучшение качества окружающей среды», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

В качестве основных проблем в деятельности министерства отмечены неэффективное управление отходами и загрязнение окружающей среды.

«В Казахстане отсутствует интегрированная система управления отходами. Преобладающая часть твердых коммунально-бытовых отходов оказывается на неконтролируемых свалках и в местах их захоронения, не отвечающих требованиям санитарных стандартов», - информирует Высшая аудиторская палата.

Отмечены существенные недостатки в нормативном регулировании в вопросах управления бесхозяйными опасными отходами, что способствует затягиванию сроков в принятии решений по ним, нивелирует ответственности за их сохранность. Как следствие - хищения, загрязнение окружающей среды и необходимость выделения дополнительных бюджетных средств для устранения таких последствий.

Имеют место низкие темпы развития сектора переработки отходов с участием государства и оператора.

Планирование объемов квот на выбросы парниковых газов осуществляется формально, на основании исторических данных, правильность и обоснованность которых не оценивалась.

Обязательства оператора системы торговли углеродными единицами АО «Жасыл Даму» исполняются не в полной мере, а Министерством не приняты меры по определению единой биржевой площадки для организации торговли углеродными единицами. В связи с чем, государством не реализовано право их продажи наравне с операторами установок.

Действующая система расширенных обязательств производителей и импортеров несостоятельна. Оператор не обладает информацией о количестве производителей (импортеров) на кого распространяются соответствующие обязательства, не имеет возможности их идентифицировать, а утилизационные платежи оплачиваются по факту на счет оператора.

Отсутствует прозрачный механизм финансирования экологических проектов за счет утилизационных платежей. Из 15 направлений оператором реализуется финансирование только по 2.

Всего по результатам аудиторского мероприятия общая сумма финансовых нарушений составила 277 млн тенге, неэффективное планирование – 2 581,1 млн тенге, неэффективное использование – 2 425,7 млн тенге, упущенная выгода – 4 677,4 млн тенге, установлено 20 системных недостатков.

По итогам заседания, Высшей аудиторской палатой даны соответствующие рекомендации Правительству, Министерствам экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, индустрии инфраструктурного развития, Комитету экологического регулирования и контроля, АО «Жасыл Даму», а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, а также рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

В настоящее время в Министерстве продолжается государственный аудит, в том числе по вопросам охраны природных ресурсов и реализации РГП «Казводхоз» проектов в рамках международных займов.