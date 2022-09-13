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Финансовые нарушения на 249 млрд тенге выявили в РК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2022, 12:28
Финансовые нарушения на 249 млрд тенге выявили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено почти 392 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 8,7 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверок установлены нарушения по 26 241 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 645 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 3,3 трлн тенге бюджетных средств», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина сообщил, что в резльтате проверок установлены финансовые нарушения на 249 млрд тенге.

«Нарушения устранены на 236 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 442 рекомендаций», - добавил Ерулан Жамаубаев.


Фото:primeminister.kz


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