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Финансовые нарушения на 198 млрд тенге выявили  в  Казахстане

10 Ноября 2020 10:16
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Финансовые нарушения на 198 млрд тенге выявили  в  Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане установлены финансовые нарушения на сумму 198 млрд. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие 10 месяцев камеральным контролем охвачены порядка 1,3 млн. процедур государственных закупок на сумму 9,3 трлн. тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 698 млрд. тенге. Проведено 1,6 тыс. аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 872 млрд. тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 198 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что на сегодня устранены нарушения на 172 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 411 рекомендаций. Из них исполнено 1 101.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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