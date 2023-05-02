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Финансовую помощь оказали пострадавшим от паводка на западе Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
2 Мая 2023, 12:25
Финансовую помощь оказали пострадавшим от паводка на западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государством оказана финансовая помощь пострадавшим от весеннего паводка жителям Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Об этом говорится в ответе первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос оказания материальной помощи пострадавшим от паводка находится на постоянном контроле акиматов Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В ее рамках будут осуществляться мероприятия по выявлению ущерба, оказанию финансовой помощи и строительству домов. На сегодняшний день в соответствии с обращениями оказана следующая помощь. Акиматом Актюбинской области выданы сертификаты по 500 тысяч тенге 88 семьям на общую сумму 44 млн тенге. Также собственники пострадавших домов получили спонсорскую помощь от общественного фонда «Красный Полумесяц» по 100 тысяч тенге на каждого члена семьи (403 человека) на общую сумму 40,3 млн тенге», - говорится в ответе первого заместителя главы Правительства.

Согласно приведенным данным, в Западно-Казахстанской области 78 семьям пострадавших домов по программе «Социальные выплаты отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных исполнительных органов» оказана финансовая помощь в размере 50 МРП на общую сумму 13,5 млн тенге. Кроме того, в городе Уральске, Бурлинском и Сырымском районах 189 пострадавших домовладельцев получили спонсорскую помощь от общественного фонда «Красный полумесяц» на 100 тысяч тенге на общую сумму 101,7 млн тенге на каждого члена семьи (1017 человек).

«По оставшимся пострадавшим жилым и дачным домам ведется расчет размера причиненного ущерба. По результатам данной работы планируется оказание финансовой помощи. В связи с отсутствием подтопления жилых домов по Атырауской области акимат не предусматривает оказание материальной помощи», - пояснил Роман Скляр.


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