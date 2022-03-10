Финансовую пирамиду выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу ДЭР по Костанайской области зарегистрировано уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива «GАР», которые в период 2021 года создали на территории области финансовую пирамиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц на суммы от 30 000 тенге до 480 000 тенге. Полученные средства на предпринимательскую деятельность не использовались, путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других. В ходе проведения обыска сотрудниками изъяты рекламные брошюры о деятельности производственного кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Как отметили в ведомстве, остальные данные в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашаются.