Финансовую пирамиду выявили в Костанае
«Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц на суммы от 30 000 тенге до 480 000 тенге. Полученные средства на предпринимательскую деятельность не использовались, путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других. В ходе проведения обыска сотрудниками изъяты рекламные брошюры о деятельности производственного кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Как отметили в ведомстве, остальные данные в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашаются.