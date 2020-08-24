Финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Факт организации финансовой (инвестиционной) пирамиды выявлен 30 июля сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба КФМ МФ РК

«Преступная схема предоставляет извлечение потребительским кооперативом граждан дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других (вступительный взнос - 180 тыс.тенге). По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.217 УК РК», - сообщили в ведомстве.