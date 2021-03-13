Финансовую пирамиду в WhatsApp создали супруги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финансовые пирамиды создаются и в популярных мессенджерах. Одна из таких финансовых пирамид функционировала в WhatsApp. Организовала ее семейная пара из Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Данными лицами была создана в WhatsApp группа, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств. Деньги отправляли на карту Кaspi Gold на имя 46-летней гражданки Е. Задержанные с помощью социальных сетей находили доверчивых граждан, которые нуждались в дополнительных заработках. Прибыль должна была быть очень приличной.

С помощью WhatsApp создалась так называемая финансовая пирамида. Схема по увеличению капитала была уже разработана и проверена. Стартовое вложение не меньше 100 000 тенге, и уже через несколько дней к «вкладчику» должно было вернуться до 300 000 тенге. И такие проценты должны были быть ежемесячными. Но после перечисления денежных средств злоумышленники отключали всякую связь, и денежные средства не возвращались.

«Еще раз напоминаем гражданам, ни в коем случае не доверять незнакомым лицам, обещающим большую прибыль, не перечислять неизвестным абонентам какие-либо суммы денег. Без проверки не производить оплату за услуги. Не сообщать никому свои данные и реквизиты банковских карт», – отметили полицейские.