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    19:25, 12 Март 2021 | GMT +6

    Финансовую пирамиду в WhatsApp создали супруги в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финансовые пирамиды создаются и в популярных мессенджерах. Одна из таких финансовых пирамид функционировала в WhatsApp. Организовала ее семейная пара из Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Данными лицами была создана в WhatsApp группа, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств. Деньги отправляли на карту Кaspi Gold на имя 46-летней гражданки Е. Задержанные с помощью социальных сетей находили доверчивых граждан, которые нуждались в дополнительных заработках. Прибыль должна была быть очень приличной.

    С помощью WhatsApp создалась так называемая финансовая пирамида. Схема по увеличению капитала была уже разработана и проверена. Стартовое вложение не меньше 100 000 тенге, и уже через несколько дней к «вкладчику» должно было вернуться до 300 000 тенге. И такие проценты должны были быть ежемесячными. Но после перечисления денежных средств злоумышленники отключали всякую связь, и денежные средства не возвращались.

    «Еще раз напоминаем гражданам, ни в коем случае не доверять незнакомым лицам, обещающим большую прибыль, не перечислять неизвестным абонентам какие-либо суммы денег. Без проверки не производить оплату за услуги. Не сообщать никому свои данные и реквизиты банковских карт», – отметили полицейские.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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