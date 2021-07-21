Финансовую пирамиду с ущербом свыше 450 млн тенге выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «LV Force», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу области.

В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды «LV Force» в городах Шымкент, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях.

«В финансовую пирамиду было вовлечено более 2000 доверчивых граждан. Ущерб составил свыше 450 млн тенге.

В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.