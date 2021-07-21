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Финансовую пирамиду с ущербом свыше 450 млн тенге выявили в Акмолинской области
21 Июля 2021 18:12
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «LV Force», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу области.
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В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды «LV Force» в городах Шымкент, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях.
«В финансовую пирамиду было вовлечено более 2000 доверчивых граждан. Ущерб составил свыше 450 млн тенге.
В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе ведомства.Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.
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